بالأرقام.. الأحمدي يكشف صدمة "السعرات": 5 ساعات مشي لحرق شاورما واحدة وتحذير من وهم الحرق السريع

وأوضح، خلال حديثه في برنامج "من السعودية" على قناة السعودية، أن قطعة بسبوسة بالقشطة تزن 100 جرام وتحتوي على 350 سعرة حرارية، يمكن تناولها خلال دقائق مع فنجان قهوة، لكن الجسم يحتاج إلى ساعة و10 دقائق من المشي السريع للتخلص من سعراتها. كما أن قطعة كيكة "تيراميسو" (304 سعرات) تتطلب ساعة كاملة من المشي السريع لحرقها.