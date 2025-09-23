عبدالعزيز الرشيد: اليوم الوطني ذكرى خالدة ومسيرة تتجدد برؤية 2030

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.
وأكد “الرشيد” أن اليوم الوطني يمثل محطة خالدة تستحضر بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في بناء وطن شامخ وموحد، وتجديدًا للعهد والانتماء لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي جعلت المملكة نموذجًا رائدًا في الاستقرار والنهضة.
وأوضح أن ذكرى اليوم الوطني ليست مجرد مناسبة تاريخية، بل هي دافع لتعزيز مسيرة التطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات طموحة في إطار رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، الذي قاد المملكة بخطى متسارعة نحو مصاف الدول المتقدمة.
ونوّه “الرشيد” بالنهضة الاقتصادية التي يشهدها القطاع العقاري، مبينًا أنه أصبح محركًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني بفضل القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الرشيدة، والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية الواعدة.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.