الكميات والمواصفات.. "أمانة جدة" تطرح كراسة شروط مشروع تطوير منح "جوهرة العروس"

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن طرح كراسة مشروع لتطوير مخطط منح جوهرة العروس 244/ج/س، وفق التفاصيل المبينة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.
وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتشكيل فريق لتطوير مخططات جوهرة العروس؛ وفق لائحة التصرف في العقارات البلدية، وإعداد الكراسة من حيث الكميات والمواصفات.
وتوضح الكراسة كامل المعلومات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لهذه المنافسة، ويمكن الوصول لها، ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط:
وحثت الأمانة المستثمرين على القراءة المتأنية والدقيقة للكراسة للتعرف على الاشتراطات والمواصفات الفنية، والجوانب القانونية للعقد، والتزامات المستثمر بما يمكّنه من تقديم عطاء مدروس يتيح له الفوز بالفرصة الاستثمارية المتاحة، ويحقق للأمانة أهدافها.