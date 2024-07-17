الكميات والمواصفات.. "أمانة جدة" تطرح كراسة شروط مشروع تطوير منح "جوهرة العروس"

وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، بتشكيل فريق لتطوير مخططات جوهرة العروس؛ وفق لائحة التصرف في العقارات البلدية، وإعداد الكراسة من حيث الكميات والمواصفات.