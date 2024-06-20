وسط خدمات متكاملة.. مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودّع ضيوف الرحمن

من جهته، امتدح الحاج حاتم الحجاية من الأردن الترتيب والتنظيم المميز في كل مراحل أداء المناسك على جميع المستويات طوال أيام الحج وتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما وجدوه من تعامل طيب وترحيب من العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عند القدوم وعند المغادرة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.