سياسة الخصوصية: ركيزة أساسية لحماية بيانات العملاء في العصر الرقمي

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي والتوسع الكبير في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت سياسة الخصوصية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية وأمان بيانات العملاء. مؤخرًا، لاحظنا في المملكة العربية السعودية توجهًا متزايدًا من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات لإبلاغ عملائها بتحديثات سياسة الخصوصية الخاصة بهم، مما يعكس التزام هذه الجهات بحماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.