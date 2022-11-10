مستشفى سليمان الحبيب بالريان يعيد لثلاثيني قدرته على المشي خلال 40 دقيقة فقط

وقال الدكتور "الخياط" إن العملية استغرقت 40 دقيقة فقط، وتم فيها عمل فتح صغير جدًّا لا يتعدى 7 ملم، ومن خلاله تم الدخول بالمنظار وصولًا إلى الغضروف المهاجر؛ حيث تم استئصاله بالكامل ولله الحمد دون أية مضاعفات. وتم نقل المريض لجناح التنويم بعد العملية وخلال 4 ساعات استطاع الوقوف والمشي داخل الغرفة، وخرج في نفس يوم العملية إلى منزله بعد الاطمئنان على مؤشراته الحيوية والتأكد من انتهاء كل الأعراض السابق ذكرها.