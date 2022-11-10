مستشفى سليمان الحبيب بالريان يعيد لثلاثيني قدرته على المشي خلال 40 دقيقة فقط

أنهى فريق طبي متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، معاناة مريض يبلغ من العمر 32 عامًا، تَعرض لنوبات ألم شديدة في منطقة أسفل الظهر والساق اليسرى؛ الأمر الذي أفقده القدرة على المشي والحركة، وعدم التحكم في عملية الإخراج.
هذا ما أوضحه الدكتور أحمد الخياط استشاري جراحة العظام والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف أنه تم إخضاع المريض للفحص السريري وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والتي أبانت وجود انزلاق غضروفي منفصل في الاتجاه السفلي من النوع "المهاجر" في الفقرة ما بين الرابعة والخامسة؛ يسبب ضغطًا هائلًا على منطقة الأعصاب.
وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قام بدارسة التاريخ المرضي وكافة نتائج الفحوصات، وقرر إخضاع المريض للتدخل الجراحي العاجل للحد من تلك المضاعفات؛ حيث تم تجهيز غرفة العمليات بتقنيات الأشعة التداخلية؛ للمساعدة في إجراء العملية، والوصول إلى موقع الغضروف، كما تم استخدام المنظار الكامل (Full Endoscopic Spin Surgery Discectomy).
وقال الدكتور "الخياط" إن العملية استغرقت 40 دقيقة فقط، وتم فيها عمل فتح صغير جدًّا لا يتعدى 7 ملم، ومن خلاله تم الدخول بالمنظار وصولًا إلى الغضروف المهاجر؛ حيث تم استئصاله بالكامل ولله الحمد دون أية مضاعفات. وتم نقل المريض لجناح التنويم بعد العملية وخلال 4 ساعات استطاع الوقوف والمشي داخل الغرفة، وخرج في نفس يوم العملية إلى منزله بعد الاطمئنان على مؤشراته الحيوية والتأكد من انتهاء كل الأعراض السابق ذكرها.
وأوضح الدكتور أحمد الخياط أن أهم ما يميز عمليات الانزلاق الغضروفي بالمنظار الكامل؛ هو تجنيب المريض جزئية شق الأنسجة التشريحية للعمود الفقري، والحفاظ على عضلات الظهر، وكذلك تفادي إجراء أي نحت لعظام العمود الفقري مثل ما يحدث في العمليات التقليدية، بالإضافة إلى قلة الالتصاقات وصغر حجم الجرح وسرعة عودة المريض لحياته الطبيعية.