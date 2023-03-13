الإعلامية السعودية مشاعل السعد تحقِّق المركز الأول بفئتها في "رالي جميل للسيدات"

وعن الطرائف العالقة بذهنها خلال السباق قالت: "في أول يوم في سباق الراليات اجتمعنا مع المشاركات على العشاء، ولم يكن حديث البنات عن الفاشن أو السوق والماكياج، لكن الحوار في هذه الظروف كان مختلفًا عن أنواع السيارات والمحركات والكشتات والكَفَر المناسب للكل. جولة بحسب نوع الأرض!".