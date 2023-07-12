إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز روح المحبة والتآخي بينهم؛ داعيًا زوار الحرمين الشريفين إلى المشاركة في هذه المسابقة التي ستعلَن تفاصيلها قريبًا، والاستفادة من هذه الفرصة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.