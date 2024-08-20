في تقريرها الأسبوعي.. "التعاون الإسلامي" ترصد زيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية

وأكد التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الممنهج ضد الأهداف المدنية، وبخاصة النازحين، فضلًا عن إجبارهم على النزوح من مكان لآخر؛ حيث قتلت خلال هذه الفترة "257" فلسطينيًّا معظمهم من النساء والأطفال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وأصابت "637" آخرين، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى 17 أغسطس 2024، "40707" شهداء، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في غضون الأيام السبعة الماضية، مناطق في دير البلح وقتلت عائلات بأكملها، بالإضافة إلى منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وبلدة الزوايدة وغيرها من الملاذات الآمنة للنازحين.