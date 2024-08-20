في تقريرها الأسبوعي.. "التعاون الإسلامي" ترصد زيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية

رصد التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، "1728" جريمة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، على مدار الفترة من 13 - 19 أغسطس 2024، تراوحت بين قتل وجرح واعتقال وهدم واقتحام وغيرها من الجرائم.
وأكد التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الممنهج ضد الأهداف المدنية، وبخاصة النازحين، فضلًا عن إجبارهم على النزوح من مكان لآخر؛ حيث قتلت خلال هذه الفترة "257" فلسطينيًّا معظمهم من النساء والأطفال في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وأصابت "637" آخرين، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى 17 أغسطس 2024، "40707" شهداء، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في غضون الأيام السبعة الماضية، مناطق في دير البلح وقتلت عائلات بأكملها، بالإضافة إلى منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وبلدة الزوايدة وغيرها من الملاذات الآمنة للنازحين.
وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بحسب التقرير، العديد من الأنشطة الاستيطانية، فقد شق المستوطنون طريقًا استيطانيًّا بين قريتي ياسوف وإسكاكا في سلفيت، كما قام مستوطنون آخرون بأعمال الحفر تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية في إحدى قرى أريحا، فيما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرى بنابلس لتوسيع مستوطنة "رحاليم"، ووضع المستوطنون خيامًا وبيوتًا متنقلة في منطقة جمجوم، بالإضافة إلى قرية المنية في بيت لحم وقرى طوباس بغية إقامة بؤر استيطانية، بالإضافة إلى قيام مستوطنين بتجريف أراض في قرية قريوت في نابلس من أجل توسيع مستوطنتي "عيلي وشيلو".
وأغلق المستوطنون طريقًا ترابية وقاموا بتسييجها في منطقة نبع الغزال في الأغوار الشمالية؛ تمهيدًا للاستيلاء عليها، كما قامت مجموعة من المستوطنين بترميم بئر ماء "ما عين" الأثرية شرقي بلدة يطا في الخليل، وأقاموا فيها طقوسًا تلمودية في إشارة للاستيلاء عليها.
وصادرت قوات الاحتلال مساحة تبلغ "338" دونمًا من أراضي مدينة بيت جالا وقرية بتير لصالح توسعة مستوطنة "نحال حيلتس"، كما صادرت "18" دونمًا في كل من قرية بني حسّان وقرية حارس في سلفيت.
وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال بركسات وحظائر لتربية الخراف، وأجزاء من محطة وقود، ومحال تجارية، وإسطبل خيول ومحددة، وجرفت أرض مغسلة سيارات، ومحطة محروقات بهدف استكمال شارع استيطاني في المنطقة، فيما استولى المستوطنون في القدس على بناية مكونة من خمس شقق في حي سلوان بزعم إقامتها فوفق أرض "يهودية"، كما هدمت قوات الاحتلال "14" منزلًا في كل من القدس ورام الله والخليل ونابلس، في الوقت الذي أحرق فيه المستوطنون "4" منازل في قرى قلقيلية.
وفي غضون الأسبوع الماضي، استشهد "13" فلسطينيًّا في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال التي اعتقلت ما مجموعه "140" فلسطينيًّا، وهدمت حظائر ماشية في كل من بيت دجن بنابلس وجنين، كما هدمت منشأتين تجاريتين، وكرافانات، وخيامًا، وخزانات مياه، ووحدات طاقة شمسية، وشبكات مياه في بلدة يطا بالخليل، وغرفة طاقة شمسية في تجمع عرب المليحات بأريحا، وجرفت محل مواد بناء وصادرت مركبة خاصة وخلاطي إسمنت في سلفيت وجنين، ومبالغ مالية ومصاغًا ذهبيًّا في قلقيلية ورام الله.
وسجل تقرير المرصد اعتداءات المستوطنين التي بلغت الأسبوع الماضي "44" اعتداء؛ حيث قاموا بسرقة قطعان أغنام في طوباس وصهريج مياه في بيت لحم، وأحرقوا 6 مركبات في قرى قلقيلية، واعتدوا على مصادر المياه في قرية العوجة بأريحا، كما أحرقوا أراضي زراعية ومراعي، وكسروا وخلعوا أشجارًا مثمرة في قرى طولكرم وطوباس وبيت لحم وسلفيت والخليل، كما بلغت الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية "5" اقتحامات متتالية كان أبرزها قيام مجموعة من المستوطنين المتطرفين يقودهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيمار بن غفير" ووزير شؤون النقب والخليل "يتسحاك فاسرلوف" باقتحام الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدوا هناك طقوسًا تلمودية وقاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد.