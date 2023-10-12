النيابة العامة : السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف ريال بحق مواطنَيْن مارسا الغش التجاري في المنتجات البترولية

وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.