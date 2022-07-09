سفارة المملكة بسريلانكا تدعو السعوديين لتأجيل السفر إليها بسبب المظاهرات الجارية

دعت السفارة السعودية لدى جمهورية سريلانكا المواطنين الراغبين في السفر إلى هناك إلى تأجيل السفر بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها سريلانكا.
وقالت السفارة: إنه نظرًا للأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات في جمهورية سريلانكا، تهيب السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا لتأجيل السفر إليها بسبب المظاهرات والتجمعات الجارية هناك هذه الفترة.
ودعت السفارة المواطنين المقيمين والموجودين في أرجاء سريلانكا إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.
ودعت للاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة 009722229966، وهاتف السفارة 0094112682087.