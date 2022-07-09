سفارة المملكة بسريلانكا تدعو السعوديين لتأجيل السفر إليها بسبب المظاهرات الجارية

وقالت السفارة: إنه نظرًا للأحداث الراهنة من احتجاجات ومظاهرات في جمهورية سريلانكا، تهيب السفارة بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا لتأجيل السفر إليها بسبب المظاهرات والتجمعات الجارية هناك هذه الفترة.