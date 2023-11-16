وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجدي الحبيش والشيخ أبوبكر التاريخيين في الأحساء

مما يذكر أن مسجد الحبيش والتي انقطعت الصلاة فيه منذ 30 عاماً والان تقام فيه الصلوات الخمس يعد من المساجد التاريخية الذي كان منارة علمية في المنطقة ،ويقع في وسط مدينة الهفوف وبُني قبل 100 عام ،ويرتبط اسمه بكبار علماء المنطقة الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان يقدم دروسه العلمية فيه ، في حين يقع مسجد الشيخ أبو بكر في حي الكوت التاريخي حيث بُني قبل 300 عام ، ويرتبط المسجد بمدرسة رباط أبي بكر وكانت تعد منارة للعلم الشرعي حيث كان يتوافد عليها العديد من طلاب العلم .