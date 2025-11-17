أمانة مكة تستعرض 20 مشروعًا تنمويًا في "سيتي سكيب العالمي"

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة، جهودها التنموية ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكدت الأمانة أن مشاركتها تتضمن عرض مشاريع بارزة نُفّذت خلال السنوات الماضية، من بينها مشروع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، وجسر النوارية على طريق المدينة المنورة، وجسر تقاطع جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، إضافة إلى مشاريع طرق حيوية مثل شارعي وادي البرود والقادسية بالشرائع، وطريق العكيشية، وطريق الليث، وطريق الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب مشروعات تطوير الحدائق العامة والملاعب وممرات المشاة، ومبادرات تحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية.
كما استعرضت الأمانة في جناحها عددًا من المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية ضمن خططها الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة، ومن أبرزها:
مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) مع شارع عبدالقادر كوشك.
مشروع تجميل تقاطعات الطرق الدائرية مع طريق المدينة ومحور الأمير محمد بن سلمان.
مشروع أنسنة شارع الأندلس، وممشى جادة الحمراء.
مشاريع تطوير مخطط العسيلة، ومخططات ولي العهد.
مشاريع حدائق بطحاء قريش، وجسور المشاة، ومجمعات دورات المياه العامة.
مشروع مدينة معالجة النفايات، والمحطات الانتقالية في العزيزية والمعيصم وعرفات.
وأوضحت الأمانة أن مشاركتها تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم جذب الاستثمارات النوعية لتطوير الخدمات البلدية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الأمانة أن العاصمة المقدسة تُعد وجهة استثمارية واعدة تجمع بين الأصالة والحداثة، داعية الزوار ورواد الأعمال إلى زيارة جناحها بالمعرض للاطلاع على المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تسهم في تنمية مكة المكرمة والارتقاء بجودة الحياة فيها.