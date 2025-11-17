أمانة مكة تستعرض 20 مشروعًا تنمويًا في "سيتي سكيب العالمي"

وأكدت الأمانة أن مشاركتها تتضمن عرض مشاريع بارزة نُفّذت خلال السنوات الماضية، من بينها مشروع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، وجسر النوارية على طريق المدينة المنورة، وجسر تقاطع جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، إضافة إلى مشاريع طرق حيوية مثل شارعي وادي البرود والقادسية بالشرائع، وطريق العكيشية، وطريق الليث، وطريق الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب مشروعات تطوير الحدائق العامة والملاعب وممرات المشاة، ومبادرات تحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية.