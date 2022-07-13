محليات

القيادة تهنئ "ماكرون" بذكرى اليوم الوطني و"الملك" يشيد بالعلاقات بين البلدين

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الفرنسي الصديق بالتقدم والازدهار
القيادة تهنئ "ماكرون" بذكرى اليوم الوطني و"الملك" يشيد بالعلاقات بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس الفرنسي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org