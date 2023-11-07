"بحيرات وسط الرمال".. لوحات الأمطار الخلابة تجذب العائلات لرحلات البر بالجوف

وحرص بعض الشباب على إعداد القهوة السعودية والشاهي على مقربة من البحيرات وتجمعات المياه في البر، وتناولها بنكهة الطبيعة الممزوجة برائحة المطر وتجمع الأصدقاء والمحبين في جلسات الصفاء والترويح عن النفس، كما جلبت بعض العائلات معها كراسي للجلوس قبالة تجمعات المياه والبحيرات، والاستمتاع بلحظات من الهدوء والخصوصية، بينما فضل بعض الشباب والأشبال النزول إلى داخل بحيرات المطر للحصول على مزيد من الانتعاش ولحظات المرح ومتعة اللعب داخل المياه وضرب سطح البحيرات لتتطاير منها قطرات الماء.