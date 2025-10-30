فندق "تايم رُبا" يحصل على جائزة عالمية تؤكد ريادة " مكيون مطورون عمرانيون" في تطوير الوجهات الفندقية الفاخرة

وتُعد جوائز World Luxury Hotel Awards من أبرز وأرقى الجوائز في قطاع الضيافة حول العالم، والتي تأسست منذ 2006 لتقييم وتكريم الفنادق المميزة في تقديم أعلى معايير الضيافة والتميّز في الخدمة، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت النزلاء وخبراء صناعة الضيافة من مختلف دول العالم، ما يمنحها مصداقية عالية في تقييم جودة التجربة الفندقية.