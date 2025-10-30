فندق "تايم رُبا" يحصل على جائزة عالمية تؤكد ريادة " مكيون مطورون عمرانيون" في تطوير الوجهات الفندقية الفاخرة

في إنجاز جديد يعكس جودة التطوير العمراني والفندقي في المملكة، فاز فندق تايم رُبا للأجنحة الفندقية – أحد المشاريع التي طورتها شركة مكيون مطورون عمرانيون – بجائزة عالمية ضمن جوائز World Luxury Hotel Awards لعامي 2024 و 2025، وهي: Luxury Destination Hotel، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتُعد جوائز World Luxury Hotel Awards من أبرز وأرقى الجوائز في قطاع الضيافة حول العالم، والتي تأسست منذ 2006 لتقييم وتكريم الفنادق المميزة في تقديم أعلى معايير الضيافة والتميّز في الخدمة، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت النزلاء وخبراء صناعة الضيافة من مختلف دول العالم، ما يمنحها مصداقية عالية في تقييم جودة التجربة الفندقية.
ويأتي هذا التتويج تأكيداً على رؤية "مكيون" في تقديم وتطوير مشاريع فندقية رائدة تجمع بين الأصالة والمعايير العالمية، وتجسد قدرتها على إضافة تجارب ضيافة استثنائية تثري قطاع السياحة في المملكة ومكة المكرمة على وجه الخصوص.
بنفس الإنجاز المشرف يواصل فندق تايم رُبا ترسيخ مكانته كأحد أهم الوجهات الفندقية المميزة، جامعاً بين رفعة الضيافة المكية وأصالة المكان وروح الاهتمام والعناية بعملاءه، وهي تتويج لمسيرة من التميز والإتقان والتفاني في خدمة الزائرين والحجاج والمعتمرين وتجسيداً لرؤية إدارة الفندق في تقديم تجربة ضيافة لا تنسى للمضي قدماً بخطى واثقة نحو المزيد من الريادة والتفرد مستلهماً من مكة شرَّفها الله الرسالة الإنسانية ومن ضيوفها حافز العطاء والتميز، كرمز يجمع جلال المكان وروعة التجربة.
وامتداداً لمسيرة نجاحها في القطاع الفندقي، تعمل "مكيون" حالياً على إنشاء أحدث مشاريعها الفندقية مشروع "عين مكة" في العاصمة المقدسة، وفق ذات المعايير الراقية التي تميز بها مشروع "تايم رُبا"، ليقدم تجربة ضيافة متميزة تجمع بين الفخامة والموقع الاستثنائي. ويبرز دور مكيون مطورون عمرانيون في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال مشاركتها بزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً بمشيئة الله تعالى، وتعزيز جودة الحياة بتطوير وجهات ضيافة تواكب النمو المتسارع في القطاع السياحي والفندقي.
ويُعد المشروع وجهة استثمارية واعدة بعوائد مجزية، تعزز مكانة مكة المكرمة كوجهة سياحية دينية وعمرانية رائدة، وتؤكد التزام "مكيون" بتقديم مشاريع نوعية تعكس رؤيتها الطموحة في التطوير المتكامل والمستدام.
وبكل إنجاز جديد، تمضي "مكيون" بخطى واثقة نحو ترسيخ بصمتها في التطوير العمراني والضيافة الفاخرة، مستمرة في بناء مشاريع تُحاكي طموح الوطن وتواكب رؤيته للمستقبل.
لمزيد من التفاصيل عن المشروع والوحدات سجل معنا على الرابط
920000355