"الزعاق": الرطوبة في الخليج تستمر ثلاثة أشهر.. وهذا أشد أوقاتها

وأكمل، أن الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة، وهي الدرجات التي تقيسها الأجساد، والرطوبة المنقولة مع انخفاض درجات الحرارة تتحوّل إلى ضباب يسلب الألباب على مرتفعات الجنوب، والرطوبة الساكنة مع ارتفاع درجات الحرارة تتحوّل إلى طل خانق على السواحل.