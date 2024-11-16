المطبخ السوداني.. جسراً للتواصل بين الثقافات في حديقة السويدي

وضمن "أيام السودان"، كان للمأكولات نصيب وافر من الاحتفاء، حيث استمتع الزوار بتجربة الأطباق السودانية التي نقلت لهم أصالة هذا التراث، إذ جذبت محطات الطعام السودانية الجميع، وقدمت مزيجاً فريداً من الأطباق التقليدية مثل "الكبيدة"، "المديدة"، و"الملاح" بأشكاله المختلفة، فالأطعمة الشعبية السودانية ليست مجرد وجبات بل هي انعكاس لتراث غني، يحمل بين طياته تفاصيل الحياة اليومية وطبيعة المجتمعات، فالسودان، البلد الشاسع الذي يتسم بتنوع بيئاته وثقافاته، يقدم مأكولات تقليدية تتفاوت بين المناطق النيلية، والصحراوية، والسافانا الجنوبية، ومرتفعات جبال النوبة، فعلى سبيل المثال، تشتهر المناطق الشمالية بـ"العصيدة" كطبق أساسي، بينما تبرز "القراصة" مع الملاح في مناطق أخرى كرمز للضيافة، وفي شرق السودان، يُعد "الكسرة" و"الدكوة" جزءاً لا يتجزأ من المائدة، أما في غربه فتتنوع الأطباق بين "أم روب" و"المفروكة" التي تعبر عن الأصالة المحلية.