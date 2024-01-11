"هيئة المساحة" تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث

وتفصيلًا: أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني؛ أن الهيئة أطلقت ضمن أجندة مؤتمر التعدين نتائج أعمال عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ حيث تمّ الإعلان عن حزم البيانات لأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المغناطيسي بعدد "73" مربعًا بمقياس رسم "100,000:1" لمنطقتَيْ وسط وأجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي للمسح الجوي المغناطيسي والمسح الجوي الإشعاعي، والتي تغطي ما مساحته "30%" من مجمل مساحة منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب "180" ألف كيلومتر مربع.