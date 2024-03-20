تقدمت مركزين.. ما ترتيب السعودية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024؟

احتلت السعودية المركز 28 في قائمة مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، متقدمة مركزين عن ترتيبها في قائمة المؤشر العام الماضي إذ حلت في المركز 30.
ويشمل تقرير هذا العام 143 دولة، صُنفت وفق عدة معايير؛ من بينها: إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، وآراء سكان الدول، حيث يعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.
وتصدرت فنلندا قائمة مؤشر السعادة العالمي، للعام السابع على التوالي، تلتها كل من: الدنمارك، وأيسلندا، والسويد، و"إسرائيل"، وهولندا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وسويسرا، فيما حلت الكويت في المرتبة الأولى عربيًا وفي المركز 13 عالميًا، بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة، يسبقها لبنان وليسوتو وسيراليون، وفقًا لـ"الحرة".
واحتلت الإمارات المركز 22، والبحرين 62، وليبيا 66، ثم الجزائر 85، والعراق 92، والأراضي الفلسطينية 103، والمغرب في الترتيب 107، وموريتانيا 111، وتونس 115، والأردن 125، ومصر 127، وجزر القمر 132، واليمن 133، ثم لبنان 142.
وأطلق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة، وشمل تقرير العام الحالي لأول مرة، تصنيفات مختلفة وفق الفئات العمرية، فكانت على سبيل المثال ليتوانيا الدولة الأسعد في العالم للفئة العمرية أقل من 30 عامًا، بينما كانت الدنمارك على رأس القائمة فيما يتعلق بمن هم أكبر من 60 عامًا.