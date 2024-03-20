تقدمت مركزين.. ما ترتيب السعودية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024؟

ويشمل تقرير هذا العام 143 دولة، صُنفت وفق عدة معايير؛ من بينها: إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، وآراء سكان الدول، حيث يعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10، بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.