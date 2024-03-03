مجموعة "بيور" تُكرم منسوبيها وتكشف عن استراتيجية النمو والهوية المؤسسية الجديدة لشركة "بيور الاستشارية"

وقد تحدث خالد الشخشير، الشريك المؤسس والإداري لـ"بيور الاستشارية"، عن أن الطموح في المرحلة القادمة هو تعظيم أثر الشركة، والتوسع في قدراتها لتصل إلى العالمية، من خلال بناء وتطوير قدرات وخدمات متميزة في مختلف المجالات، ما نتج عنه إطلاق "أكاديمية بيور" و"بيور للأبحاث" و"بيور الرقمية"، التي تمثل كلٌّ منها أذرعًا جديدة تحت مظلة "بيور الاستشارية"، لتضاف إلى "بيور الرياضية" التي أُطلقت عام 2019، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي، وقد أسهمت في العديد من الإنجازات على مستوى القطاع في المملكة، بسواعد كفاءات وطنية وخبرات احترافية يجمعها الشغف لتفعيل الرياضة بوصفها قوة إيجابية مؤثرة لإلهام المجتمع وإثراء حياته، وهو ما تحدث عنه أنس أورفلي، الشريك المؤسس والإداري لـ"بيور الرياضية".