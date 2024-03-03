مجموعة "بيور" تُكرم منسوبيها وتكشف عن استراتيجية النمو والهوية المؤسسية الجديدة لشركة "بيور الاستشارية"

احتفلت مجموعة "بيور" للأعمال، وهي منصة سعودية تعمل على ثلاثة قطاعات رئيسية؛ أبرزها قطاع الاستشارات الاستراتيجية ممثلة في "بيور الاستشارية"، وقطاع التسويق والإعلام الذي يضم شركتَيْ "لوبيور" و"علاقات"، والاستثمار في شركات تقنية ناشئة أبرزها "غايات" و"أرسلها" و"منجز"، بمرور عشر سنوات على تأسيس المجموعة في عام 2014، وذلك في مدينة جدة.
وقد جرى استعراض رحلة المجموعة منذ انطلاقتها تحت عنوان "عِقد من الأثر"، مرورًا بالتحديات التي واجهتها، وإنجازاتها المميزة التي حققتها، وقد كانت غاية المؤسسين المشتركة في تمكين الإنسان لخلق أثر مستدام هي الدافع الرئيس لتأسيس المجموعة، حسب ما ذكر أنس الصافي، الشريك المؤسس للمجموعة.
كما تضمن الحفل إطلاق الهوية الجديدة لشركة "بيور الاستشارية" التي تُعد انطلاقة لمرحلة جديدة ورؤية طموحة، حيث إنها إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المملكة في مجال تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها في مختلف القطاعات.
وقد تحدث خالد الشخشير، الشريك المؤسس والإداري لـ"بيور الاستشارية"، عن أن الطموح في المرحلة القادمة هو تعظيم أثر الشركة، والتوسع في قدراتها لتصل إلى العالمية، من خلال بناء وتطوير قدرات وخدمات متميزة في مختلف المجالات، ما نتج عنه إطلاق "أكاديمية بيور" و"بيور للأبحاث" و"بيور الرقمية"، التي تمثل كلٌّ منها أذرعًا جديدة تحت مظلة "بيور الاستشارية"، لتضاف إلى "بيور الرياضية" التي أُطلقت عام 2019، وهي من أبرز الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي، وقد أسهمت في العديد من الإنجازات على مستوى القطاع في المملكة، بسواعد كفاءات وطنية وخبرات احترافية يجمعها الشغف لتفعيل الرياضة بوصفها قوة إيجابية مؤثرة لإلهام المجتمع وإثراء حياته، وهو ما تحدث عنه أنس أورفلي، الشريك المؤسس والإداري لـ"بيور الرياضية".
كما ذكر هشام رويحي، الشريك المؤسس والإداري لشركة "بيور الاستشارية"، أن أساس تحقيق هذه الرؤية هو تمكين الكفاءات الوطنية، سواءً الشابة أو مَن يمتلكون خبرات عالمية قوية، مما يجعل الشركة قادرة على تقديم خدمات استشارية احترافية وعالية المستوى تنافس أعرق الشركات العالمية لتسهم في تحقيق مستقبل وطننا الطموح.
ومن جهة أخرى، فقد أُطلِقت الهوية الجديدة لشركة "لوبيور" المتخصصة في مجال التسويق التفاعلي، لتكشف الستار عن توجهها الجديد في تقديم خدمات إبداعية متميزة في مجال التسويق التفاعلي، مما يسهم في تعزيز التفاعل مع الفئات المستهدفة وتعظيم أثر التواصل، وهو ما تحدث عنه المدير التنفيذي للشركة علي باهارون.
وقد تحدث الشركاء للشركات الأخرى ضمن المجموعة: علي المراني ومحمد العطاس وفيصل شهاب الدين وعبدالله القحطاني، عن تجربتهم منذ انضمامهم إلى المجموعة التي أسهمت في تسريع عجلة النمو، وتمكينهم من إضافة قيمة حقيقية وخلق أثر مستدام بما يتوافق مع غاية المجموعة.
وقد صاحب الحفل تكريم موظفي المجموعة ممن آمنوا بغاية المجموعة خلال السنوات العشر الماضية، وأسهموا في إنجاح الرحلة وجعلها ذات معنى حقيقي وأثر ملموس منذ بدايتها.