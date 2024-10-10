أمين الطائف يوافق على إنشاء "وحدة الفعاليات" لدعم استراتيجية التواصل الثقافي والترفيهي

وستتولى "وحدة الفعاليات" الإعداد والتنسيق لكافة الفعاليات والبرامج التي تنظمها الأمانة على مدار العام، بهدف تحقيق التميز في تنظيم الفعاليات المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الأمانة، كونها أحد القطاعات التنفيذية الهامة في المحافظة والتي لها دور رئيسي في التواصل مع الأهالي والزوار.