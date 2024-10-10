أمين الطائف يوافق على إنشاء "وحدة الفعاليات" لدعم استراتيجية التواصل الثقافي والترفيهي

وافق أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على إنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى "وحدة الفعاليات"، ترتبط بإدارة الاتصال المؤسسي التابعة للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة. يأتي هذا القرار ضمن برنامج تطوير العمل الإداري وتحقيق التوجهات الاستراتيجية للأمانة.
وستتولى "وحدة الفعاليات" الإعداد والتنسيق لكافة الفعاليات والبرامج التي تنظمها الأمانة على مدار العام، بهدف تحقيق التميز في تنظيم الفعاليات المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الأمانة، كونها أحد القطاعات التنفيذية الهامة في المحافظة والتي لها دور رئيسي في التواصل مع الأهالي والزوار.
وأوضحت الأمانة أن إدارة الفعاليات تتطلب مهارات وخبرات متنوعة تشمل الجوانب التنظيمية، التقنية، والإبداعية. وستقوم الوحدة بتنظيم المؤتمرات، المعارض، الكرنفالات السياحية، والأنشطة المتنوعة باستخدام استراتيجيات دعاية ذكية وتكنولوجيا حديثة لضمان النجاح ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.
تسعى الوحدة إلى تبسيط العمليات من التخطيط والتنفيذ إلى التقييم، وخلق بيئة عمل تفاعلية تعزز التجربة الثقافية والترفيهية للأهالي والزوار، وتفتح آفاقًا أوسع للإبداع في مجال تنظيم الفعاليات.