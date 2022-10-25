"سامي الجابر": كأس العالم سيكون من نصيب هذين المنتخبين.. وعودتي لرئاسة الهلال غير مشروطة

قال لاعب نادي الهلال السابق الكابتن سامي الجابر: إن عودته لرئاسة نادي الهلال مجددًا، ستكون غير مشروطة وسيقبل بها في الحال؛ نظرًا للماضي العريق الذي يجمع بينه وبين الكيان الأزرق.
وأكد "الجابر" عبر برنامج "هذا مكانك" على قناة SBC، أن كأس العالم ٢٠٢٢ المقام في قطر سيكون من نصيب أمريكا الجنوبية؛ وتحديدًا بين الأرجنتين والبرازيل، وسيكون متواجدًا لحضور افتتاحية كأس العالم بعد تلقيه دعوة رسمية من الفيفا، وداعمًا لمباريات المنتخب السعودي في البطولة العالمية.
وأوضح سامي الجابر أنه لو كان الأمر بيده لاختيار فائز سعودي بالكرة الذهبية؛ لن تذهب إلى غير النجمين سالم الدوسري أو سلمان الفرج؛ لاستحقاقهما وجدارتهما ومهارتهما.
وبيّن "الجابر" أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُعَد أصعب ضيف حاوره في برنامج "ذات"، وأن ماجد عبدالله هو الأمتع من بين جميع اللقاءات التي قام بها في البرنامج؛ بسبب التفاهم الكبير بينهما، وقدم شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، على ما حَظِيَ به من دعم تكلل بالنجاح للبرنامج في موسمه الأول، وأثمر بالتخطيط للموسم الثاني من برنامجه الحواري، طامحًا في استضافة شخصيات عالمية رياضية مثل كرستيانو رونالدو وميسي.