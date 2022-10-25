"سامي الجابر": كأس العالم سيكون من نصيب هذين المنتخبين.. وعودتي لرئاسة الهلال غير مشروطة

وبيّن "الجابر" أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُعَد أصعب ضيف حاوره في برنامج "ذات"، وأن ماجد عبدالله هو الأمتع من بين جميع اللقاءات التي قام بها في البرنامج؛ بسبب التفاهم الكبير بينهما، وقدم شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، على ما حَظِيَ به من دعم تكلل بالنجاح للبرنامج في موسمه الأول، وأثمر بالتخطيط للموسم الثاني من برنامجه الحواري، طامحًا في استضافة شخصيات عالمية رياضية مثل كرستيانو رونالدو وميسي.