"هندسة حائل" تُنظِّم زيارات طلابية إلى عدد من مدارس بقعاء ضمن مبادرة "مهندسو المستقبل"

وقدَّم طلبة كلية الهندسة شرحًا عن تخصصاتهم، وكيفية اختيارهم لها، وفرص العمل المتوقعة بعد تخرجهم منها، إضافة إلى التعريف بتخصصات الكلية، منها الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، وكذلك التخصصات النوعية، منها هندسة الطاقة المتجددة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات السعودية، وهندسة التصميم الداخلي.