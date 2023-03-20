عروضٌ مكثّفة وتخفيضات.. أسواق رفحاء تتنافس في توفير السلع الرمضانية للمستهلكين

تشهد الأسواق والمحال التجارية بمحافظة رفحاء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حركة تجارية رائجة وسطَ إقبالٍ متزايدٍ من المواطنين والمقيمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، بتوفير الاحتياجات والمستلزمات من المواد الغذائية المختلفة الأخرى.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولتها اليوم، تنافس الأسواق التجارية والغذائية على توفير السلع الرمضانية بمختلف أنواعها وأصنافها وتكثيف عروضها وتخفيضاتها للسلع الغذائية على أصناف متعددة وخيارات متنوعة، التي يزيد عليها الإقبال من المستهلكين خلال الشهر الكريم.
وتشهد أسواق المواد الغذائية والخضار واللحوم، والكماليات والأواني المنزلية والمستلزمات الأخرى إقبالاً واسعاً من المتسوّقين، وتعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام، ففيها تكتظ الأسواق بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في عديدٍ من الأطباق الرمضانية المتنوّعة.
كما تقوم بلدية المحافظة والجهات ذات العلاقة هذه الأيام بتنفيذ جولات تفتيشية مكثّفة على المحال التجارية والغذائية والمطاعم التي تقدم الأطباق الرمضانية، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحد من المخالفات، والإسهام في تقديمِ غذاءٍ آمنٍ للمستهلكين.