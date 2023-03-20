عروضٌ مكثّفة وتخفيضات.. أسواق رفحاء تتنافس في توفير السلع الرمضانية للمستهلكين

وتشهد أسواق المواد الغذائية والخضار واللحوم، والكماليات والأواني المنزلية والمستلزمات الأخرى إقبالاً واسعاً من المتسوّقين، وتعد الحركة التجارية هي الأكبر طيلة أيام العام، ففيها تكتظ الأسواق بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في عديدٍ من الأطباق الرمضانية المتنوّعة.