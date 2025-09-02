مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عمليات تقويم انحراف إبهام القدم "الأروح" بجراحات التدخل البسيط

مشيراً إلى أن العمليات نجحت في تخليص الحالات المتقدمة من مضاعفات التشوه المتمثلة في إجهاد المفصل المشطي السلامي والتهاباته، والتورمات والالتهابات والآلام بالنتوء العظمية والخشونة المبكرة لمفصل إبهام القدم، الذي يسببه الانحراف. كما أن العمليات نجحت أيضاً في استعادة الشكل الطبيعي للقدم، والقدرة على ارتداء الحذاء دون الشعور بالضيق والألم، وممارسة الحياة بشكل طبيعي، حيث ذكرت أحد المراجعات أنها تمارس رياضة المشي، وتجاوزت "10" آلاف خطوة في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنها قبل العملية كانت تخطو عدة خطوات وتشعر بالألم والضيق.