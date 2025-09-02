مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عمليات تقويم انحراف إبهام القدم "الأروح" بجراحات التدخل البسيط

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، عمليتان ناجحتان لتقويم انحراف أصبع الإبهام المعروف أيضاً "إبهام القدم الأروح Hallux Valgus Surgery عبر التدخل الجراحي البسيط، باستخدام تقنيةMinimal Invasive Surgery ، ذكر ذلك د. عبدالملك البكر استشاري جراحة القدم والكاحل ، الحاصل على الزمالة البريطانية، رئيس الفريق المعالج.
الذي أكد أن كلتا العمليتين أجريتا لإصلاح تشوه وانحراف اصبع الإبهام، بالتدخل البسيط حققت ولله الحمد نجاحاً كبيراً، ومكنت الحالات من التعافي من تبعات هذا التشوه الواسع الانتشار خاصة في أوساط النساء، مضيفاً أن العلاج يبدأ بالفحص السريري ومراقبة التشوه في حالتي الوقوف والجلوس، إضافة إلى التصوير بالأشعة السينية لتقييم درجة الانحراف، ومن ثم إجراء عملية التقويم تحت الأشعة السينية عن طريق التدخل البسيط.
مشيراً إلى أن العمليات نجحت في تخليص الحالات المتقدمة من مضاعفات التشوه المتمثلة في إجهاد المفصل المشطي السلامي والتهاباته، والتورمات والالتهابات والآلام بالنتوء العظمية والخشونة المبكرة لمفصل إبهام القدم، الذي يسببه الانحراف. كما أن العمليات نجحت أيضاً في استعادة الشكل الطبيعي للقدم، والقدرة على ارتداء الحذاء دون الشعور بالضيق والألم، وممارسة الحياة بشكل طبيعي، حيث ذكرت أحد المراجعات أنها تمارس رياضة المشي، وتجاوزت "10" آلاف خطوة في اليوم الواحد، مشيرة إلى أنها قبل العملية كانت تخطو عدة خطوات وتشعر بالألم والضيق.
وأوضح د. البكر أن عمليات التدخل البسيط تتميز بأنها تترك ندوباً بسيطة جداً على القدم، إضافة إلى أنها تسرع التئام جروح العملية والشفاء وإعادة التأهيل والمشي مباشرة العملية، والحد من مضاعفات ما بعد جراحة الإبهام الأروح، ويقلل من النزيف، واحتمالات العدوى.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هذا السبق تحقق بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المستشفى، ووجود فريق طبي يتميز بالكفاءة والتمرس، وتوفر أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة تشخيصية وعلاجية.