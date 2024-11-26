الزعاق: مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر.. وسنعيش فيها أطول ساعات الليل

وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أنه بعد شهر تقريبًا تصل الشمس إلى مدار الجدي، وهي مرحلة برد الانصراف، الذي يقال فيه "لا برد إلا بعد الانصراف"، أي بعد أن تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، وحينها سنعيش أطول ليالٍ وأقصر أنهُر في السنة.