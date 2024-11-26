الزعاق: مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر.. وسنعيش فيها أطول ساعات الليل

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إن مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر، وسنعيش فيها أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار في السنة.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أنه بعد شهر تقريبًا تصل الشمس إلى مدار الجدي، وهي مرحلة برد الانصراف، الذي يقال فيه "لا برد إلا بعد الانصراف"، أي بعد أن تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، وحينها سنعيش أطول ليالٍ وأقصر أنهُر في السنة.
وأضاف: في هذا التوقيت يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، فما زال الليل يزيد على حساب النهار في المناطق الشمالية من خط الاستواء، أما سكان المناطق الجنوبية من خط الاستواء فهم يعيشون عكسنا؛ يعيشون الآن في الصيف.