إنجاز غير مسبوق.. أول عملية لاستبدال مفصل الركبة عبر جراحة "اليوم الواحد" بـ"سعود الطبية"

وعرّج على ما يميز عمليات مفصل الركبة عن طريق اليوم الواحد عن غيرها، بإحداث شقوق أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقل احتمالية حدوث المضاعفات، بالإضافة إلى استعادة المريض للحركة في أقرب وقت دون استخدام عكازات أو مساعدات، على خلاف العمليات التقليدية التي تستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.