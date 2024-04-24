إنجاز غير مسبوق.. أول عملية لاستبدال مفصل الركبة عبر جراحة "اليوم الواحد" بـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن إنجاز غير مسبوق على مستوى مستشفيات وزارة الصحة؛ بإجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة عن طريق جراحة اليوم الواحد؛ حيث استغرقت العملية ساعة كاملة تحت التخدير النصفي، واستطاع المريض المشي بعد ساعتين من العملية بدون آلام والخروج إلى المنزل بعد مرور خمس ساعات من العملية.
وأوضحت المدينة على لسان قائد الفريق الطبي استشاري جراحة العظام والمفاصل ورئيس قسم جراحة اليوم الواحد الدكتور صالح المطلق، أن الإجراء كان لمريض في العقد السادس من العمر، يعاني من خشونة شديدة من الدرجة الرابعة في مفصل الركبة لسنوات طويلة؛ أثّرت على حياته اليومية واستخدامه للعكاز بشكل مستمر.
وأكد "المطلق" أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في ظل تطور المدينة الطبية باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على أعلى مستوى، مواكبةً مع التطور الصحي الحديث على مستوى العالم.
وأشار إلى أن النجاح المتحقق في عملية استبدال مفصل الركبة عن طريق عمليات اليوم الواحد؛ يمثل نقلة مهمة وجوهرية، تُبَرهن على مكانة المدينة الطبية كمركز رائد في المنطقة في هذا المجال.
وعرّج على ما يميز عمليات مفصل الركبة عن طريق اليوم الواحد عن غيرها، بإحداث شقوق أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقل احتمالية حدوث المضاعفات، بالإضافة إلى استعادة المريض للحركة في أقرب وقت دون استخدام عكازات أو مساعدات، على خلاف العمليات التقليدية التي تستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.
وختم الدكتور المطلق تصريحه منوهًا بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار مساعي المدينة الطبية الدائمة لتسخير كل الإمكانيات، وجلب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج، وكفاءة التشغيل؛ ليكون الخيار الأمثل لـ90% من عمليات استبدال المفاصل، وإتاحة الإجراء لشريحة أوسع من المستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية يُجري العديد من الجراحات النادرة والمعقدة، ويُعَد مرجعًا على المستوى المحلي والدولي في جراحات الكسور والعمود الفقري.