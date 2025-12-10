السعودية ترفض تحركات الانتقالي في حضرموت وتؤكد التزامها بسلام اليمن

وفي السياق نفسه، عبّرت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الخطوات تُعد تجاوزًا صريحًا للمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة لفرض واقع جديد يُهدد مسار العملية السياسية، ويُدخل البلاد في دوامة توتر داخلي.