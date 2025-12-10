السعودية ترفض تحركات الانتقالي في حضرموت وتؤكد التزامها بسلام اليمن

جدّدت المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقفها الثابت تجاه أمن اليمن واستقراره، مشيرة إلى أن هدفها الرئيس هو نقل البلاد من دوامة النزاعات إلى مرحلة يسودها السلام والتنمية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.
وشددت المملكة على أن مساعي توفير بيئة سلام مستدامة تتطلب من جميع المكونات اليمنية استثمار هذه الفرصة التاريخية، وتقديم الأولويات الاقتصادية والخدمية على أي تحركات أو خلافات عسكرية قد تُربك المشهد وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وفي السياق نفسه، عبّرت المملكة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الخطوات تُعد تجاوزًا صريحًا للمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة لفرض واقع جديد يُهدد مسار العملية السياسية، ويُدخل البلاد في دوامة توتر داخلي.
وأكدت المملكة أن أمن اليمن واستقراره لن يتحققا إلا عبر التزام جميع الأطراف بالمسار السياسي، وتجنب أي خطوات قد تدفع حضرموت أو البلاد نحو صدام داخلي عميق، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب صوت الحكمة وتقديم مصلحة اليمنيين على أي حسابات أخرى.