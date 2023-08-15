زيادة حصص ومواد جديدة بينها الموسيقى.. إجراءات مهمة لتطوير التعليم يبلورها "الحمادي"

وأوضح المستشار التعليمي عبداللطيف الحمادي لـ"سبق": أن عملية التطوير التي تشهدها المراحل الدراسية بالخطط والمناهج، تأتي لمواكبة التطور العالمي، مبينًا أنه على مستوى المرحلة الثانوية هناك نظام المسارات الحديث الذي أضيفت له مواد جديدة وعلى مستوى المرحلة الابتدائية تمت زيادة حصص اللغة العربية لتكون خمس حصص في الأسبوع بدلاً من أربع حصص وكذلك زيادة حصص مادة الرياضيات في الصف الأول والثاني إلى ست حصص وزيادة حصص مادة اللغة الإنجليزية إلى ثلاث حصص وتقليص حصص الفنية إلى حصة واحدة ودمج الدراسات الإسلامية والقرآن في مادة واحدة.