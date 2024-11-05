"منشآت" تنفّذ برامج إرشادية لدعم رواد الأعمال في 20 قطاعًا تجاريًّا بالمدينة المنورة

ونفّذت مراكز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في كل من: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من البرامج واللقاءات الإرشادية، استفاد منها 101 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، شملت عقد 5 لقاءات ريادية حضورية، إلى جانب دورات تدريبية في مجال أساسيات التجارة الإلكترونية، كما قدمت المراكز 868 خدمة للمستفيدين في مجالات دعم الأعمال، والاستشارات، والإرشاد، والتدريب.