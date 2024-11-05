"منشآت" تنفّذ برامج إرشادية لدعم رواد الأعمال في 20 قطاعًا تجاريًّا بالمدينة المنورة

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال الفترة من 3- 7 نوفمبر الجاري، برامج الاستشارات والإرشاد، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في 20 قطاعًا تجاريًّا بالمنطقة.
وتشمل "برامج الإرشاد" التي يقدّمها المركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، مجال مشاريع خدمات المطاعم والمقاهي، والتطوير العقاري والوساطة العقارية والمقاولات، والتعليم والتدريب والاستشارات، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، والتصنيع، وكذلك الأزياء والملابس الجاهزة.
كما تشمل "برامج الاستشارات" بالمركز، مجالات: (دراسة الجدوى، والتقنية، والاستشارات القانونية، والتجارة الإلكترونية، والابتكار، والمحاسبة والمالية، والإقراض والتمويل، ومجال الاستثمار، والموارد البشرية، والعمليات والتشغيل، والتخطيط والاستراتيجية)، إضافة إلى مجال المبيعات والتسويق.
ونفّذت مراكز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في كل من: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من البرامج واللقاءات الإرشادية، استفاد منها 101 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، شملت عقد 5 لقاءات ريادية حضورية، إلى جانب دورات تدريبية في مجال أساسيات التجارة الإلكترونية، كما قدمت المراكز 868 خدمة للمستفيدين في مجالات دعم الأعمال، والاستشارات، والإرشاد، والتدريب.