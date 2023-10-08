"خادم الحرمين" يتلقّى رسالةً خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

تسلم الرسالةَ وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي الممثل السامي والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.