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متحدث "الصحة" يعلن رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا: العناية المركزة مملوءة بكثيرين

دعا للحصول على اللقاح.. وقال: نشاطها حالياً أقوى من العامين الماضيين وقد تؤدي للوفاة
المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أكّد المتحدث ‫الرسمي لوزارة الصحة، رصد ارتفاعٍ في حالات ‫الإنفلونزا خلال هذا الموسم.

‏وأكّد الدكتور محمد العبدالعالي؛ في بث مباشر عبر حساب الوزارة على تويتر، أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فيروس الإنفلونزا -بإذن الله- هي أخذ لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة.

وأضاف: خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين، والعناية المركزة مملوءة بكثيرين بسببها، وبنسبة 80% اللقاح يقي من الأعراض الشديدة.

وأكّد العبد العالي؛ أن نشاط الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين مشدداً على أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.

وقال: يجب عدم التعرُّض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة.

وزارة الصحة
متحدث الصحة
الإنفلونزا الموسمية
لقاح الإنفلونزا الموسمية

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