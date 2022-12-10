متحدث "الصحة" يعلن رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا: العناية المركزة مملوءة بكثيرين

‏وأكّد الدكتور محمد العبدالعالي؛ في بث مباشر عبر حساب الوزارة على تويتر، أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فيروس الإنفلونزا -بإذن الله- هي أخذ لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة.