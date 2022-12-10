متحدث "الصحة" يعلن رصد ارتفاع في حالات الإنفلونزا: العناية المركزة مملوءة بكثيرين

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رصد ارتفاعٍ في حالات الإنفلونزا خلال هذا الموسم.
وأكّد الدكتور محمد العبدالعالي؛ في بث مباشر عبر حساب الوزارة على تويتر، أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فيروس الإنفلونزا -بإذن الله- هي أخذ لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة.
وأضاف: خلال هذه الأيام نشاط الإنفلونزا الموسمية أقوى من العامين الماضيين، والعناية المركزة مملوءة بكثيرين بسببها، وبنسبة 80% اللقاح يقي من الأعراض الشديدة.
وأكّد العبد العالي؛ أن نشاط الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين مشدداً على أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.
وقال: يجب عدم التعرُّض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة.