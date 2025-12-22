"الخيال": قفزة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي ترسّخ موقع السعودية محورًا عالميًا للتجارة

سلّطت الكاتبة تهاني عبدالله الخيال الضوء على التحول الاستراتيجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدة أن التطورات المتسارعة في البنية التحتية والتشغيل والرقمنة أسهمت في قفز المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2024، ما وضعها على مسار واضح لتكون محورًا عالميًا للتجارة يربط الموانئ بالأسواق، ويعزز موقعها في سلاسل الإمداد الدولية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إدراج المملكة ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.