قمة "تورايز" السعودية تعلن قائمة المدن المرشحة لجوائزها.. 66 مدينة عالمية تتنافس للصدارة

كشفت منصة "تورايز"، وهي منصة دولية رائدة تجمع قادة السياحة وصنّاع القرار ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير سياسات السياحة المستقبلية، عن القائمة القصيرة للنسخة الأولى من جوائز "توريز"، والتي تضم 66 وجهة سياحية موزعة على خمس فئات رئيسية، وهي: الفنون والثقافة، والمغامرات، وفنون الطهي، والتسوق، والترفيه، إضافة إلى جائزة كبرى لأفضل وجهة شاملة. وقد جرى التوصل إلى القائمة القصيرة بعد دراسة ما يزيد عن 1000 ترشيح مقدم للجائزة.
وتُعد هذه الجوائز مبادرة من وزارة السياحة السعودية لتمكين الوجهات السياحية عالميًا وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.
وتشكل مبادرة منتدى "تورايز" العالمي الخاصة بالجوائز معيارًا عالميًا جديدًا للاحتفاء بالتميز السياحي؛ إذ لا تعتمد على شعبية الوجهة فحسب، بل على قدرتها في تطوير تجربة السفر بما يعكس أثرها الإنساني والبيئي، ويسهم في الارتقاء بمستوى خدمات المسافرين ودعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق السياحي، إضافة إلى تمكين الوجهات والجهات المشرفة على تطويرها والترويج لها، وتعزيز إسهامها في إشراك المجتمعات المحلية والتبادل الثقافي، لتكون المنصة ملهمة للتميز والابتكار في القطاع السياحي.
وأكد عبدالله الدخيل، المتحدث الرسمي، أن الجوائز تسهم في رسم ملامح التميز السياحي للخمسين عامًا المقبلة، لافتًا إلى أنها تحتفي بالوجهات الرائدة التي تقدم قيمة مضافة لصناعة السفر عالميًا، وتُعد وسيلة لربط الثقافات، وبناء المجتمعات، وتعزيز الاستدامة، معتبرًا أن الجوائز تبرز الوجهات التي تقود هذه التحولات برؤية ومرونة.
ويُشترط للترشح للجوائز أن تكون الوجهة المرشحة ذات نطاق جغرافي محدد ومعترف به، وتتمتع بهوية مميزة، وتخضع لإشراف جهة حكومية مسؤولة عن تطويرها والترويج لها، وتُقيَّم الوجهات وفق عشرة معايير رئيسية تُوزع على أربعة محاور أساسية: العرض، والقيمة، والراحة، والتجربة.
وجاءت القائمة القصيرة لجوائز "توريز 2025" موزعة على خمس فئات رئيسية. ففي فئة أفضل وجهة للفنون والثقافة ضمت القائمة: أبوظبي (الإمارات)، والعُلا (السعودية)، وأمستردام (هولندا)، وأثينا (اليونان)، وبكين (الصين)، وبرلين (ألمانيا)، والقاهرة (مصر)، وفلورنسا (إيطاليا)، وكيوتو (اليابان)، ولندن (إنجلترا)، ومدريد (إسبانيا)، ومراكش (المغرب)، ومكسيكو سيتي (المكسيك)، ونيويورك (الولايات المتحدة)، وباريس (فرنسا)، والبتراء (الأردن)، وروما (إيطاليا)، وساو باولو (البرازيل)، وفينيسيا (إيطاليا)، ويوكاتان (المكسيك).
أما فئة أفضل وجهة للمغامرات فضمت: أماساليك (غرينلاند)، وأنكاش (بيرو)، وإقليم أنابورنا (نيبال)، وصحراء أتاكاما (تشيلي)، وبالي (إندونيسيا)، وبانف (كندا)، وباريتشلوشي (الأرجنتين)، ومتنزه بوندي الوطني (أوغندا)، وكيب تاون (جنوب أفريقيا)، وجبال جوليان (سلوفينيا)، ومتنزه فيوردلاند (نيوزيلندا)، وجزر غالاباغوس (الإكوادور)، وهوكايدو (اليابان)، وكليمنجارو (تنزانيا)، وصحراء ناميب (ناميبيا)، والبتراء (الأردن)، وسفالبارد (النرويج)، وجبال روكي (الولايات المتحدة)، وتوريس ديل باينه (تشيلي)، ويوسمايت (الولايات المتحدة).
وفي فئة أفضل وجهة للأطعمة وفنون الطهي شملت القائمة: أريكويبا (بيرو)، وبانكوك (تايلاند)، وبرشلونة (إسبانيا)، وإقليم الباسك (إسبانيا)، وبولونيا (إيطاليا)، وكيب تاون (جنوب أفريقيا)، وكوبنهاغن (الدانمارك)، ودبي (الإمارات)، وغوجارات (الهند)، وهونغ كونغ (الصين)، وإسطنبول (تركيا)، وكيرالا (الهند)، وكيوتو (اليابان)، ولندن (إنجلترا)، ومراكش (المغرب)، ونيويورك (الولايات المتحدة)، وباريس (فرنسا)، وروما (إيطاليا)، وسيول (كوريا الجنوبية)، وطوكيو (اليابان).
أما فئة أفضل وجهة للتسوق فضمت: أنتويرب (بلجيكا)، وبانكوك (تايلاند)، وبرشلونة (إسبانيا)، وكوبنهاغن (الدانمارك)، ودبي (الإمارات)، وفلورنسا (إيطاليا)، وهونغ كونغ (الصين)، وإسطنبول (تركيا)، ولندن (إنجلترا)، ومدريد (إسبانيا)، وميلانو (إيطاليا)، ومومباي (الهند)، ونيويورك (الولايات المتحدة)، وأوساكا (اليابان)، وباريس (فرنسا)، وساو باولو (البرازيل)، وسيول (كوريا الجنوبية)، وشنغهاي (الصين)، وسنغافورة، وطوكيو (اليابان).
وفي فئة أفضل وجهة للترفيه ضمت القائمة: أديس أبابا (إثيوبيا)، والعُلا (السعودية)، وبانكوك (تايلاند)، وبرشلونة (إسبانيا)، وبرلين (ألمانيا)، ودبي (الإمارات)، وإدنبرة (اسكتلندا)، وإيبيزا (إسبانيا)، ولاس فيغاس (الولايات المتحدة)، ولندن (إنجلترا)، ولوس أنجلس (الولايات المتحدة)، ومكسيكو سيتي (المكسيك)، وميامي (الولايات المتحدة)، وناشفيل (الولايات المتحدة)، ونيويورك (الولايات المتحدة)، وباريس (فرنسا)، وريو دي جانيرو (البرازيل)، وسيول (كوريا الجنوبية)، وشنغهاي (الصين)، وطوكيو (اليابان).
واستقبلت النسخة الأولى من الجائزة أكثر من ألف ترشيح جرى تقييمها لاختيار القائمة القصيرة، وسيُعلن عن الفائزين خلال حفل رسمي يُقام ضمن فعاليات منتدى "توريز" المنعقد في الرياض بين 11 و13 نوفمبر 2025، بحضور قادة وخبراء من قطاعات السياحة والثقافة والاستثمار والتقنية.