قمة "تورايز" السعودية تعلن قائمة المدن المرشحة لجوائزها.. 66 مدينة عالمية تتنافس للصدارة

كشفت منصة "تورايز"، وهي منصة دولية رائدة تجمع قادة السياحة وصنّاع القرار ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير سياسات السياحة المستقبلية، عن القائمة القصيرة للنسخة الأولى من جوائز "توريز"، والتي تضم 66 وجهة سياحية موزعة على خمس فئات رئيسية، وهي: الفنون والثقافة، والمغامرات، وفنون الطهي، والتسوق، والترفيه، إضافة إلى جائزة كبرى لأفضل وجهة شاملة. وقد جرى التوصل إلى القائمة القصيرة بعد دراسة ما يزيد عن 1000 ترشيح مقدم للجائزة.