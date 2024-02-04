سمو محافظ ⁧‫الأحساء‬⁩ يتقدم أكثر من 12 الف متسابق ومتسابقة في سباق "الحسا تركض" 2024 ويتوج الفائزين

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء صباح اليوم “السبت" ، المتسابقين من المحترفين والهواة المشاركين في سباق الحسا تركض 2024، الذي نظمته مجموعة الموسى الصحية برعاية داعمة من محافظة الأحساء، وأمانة الأحساء، و الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وعددٍ من الجهات التنظيمية.
وأكد سموّ محافظ الأحساء أن سباق "الحسا تركض" لموسم 2024، يعتبر من المبادرات المجتمعية الملهمة التي تُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- حيث تحمل هذه النسخة شعار (خطوة تعادل ألف ميل لدعم مرضى إعادة التأهيل) بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمحافظة، كونها تُعزز من مستهدفات برنامج جودة الحياة وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعيًا، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان.
كما أكد سموّه أن المشاركة الواسعة من مختلف الشرائح العمرية في هذه النسخة تؤكد ارتفاع درجة الوعي برياضة الجري التي أصبحت ثقافة مستدامة، فضلًا عن أن الأحساء أصبحت وجهة للرياضيين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الكرنفال الرياضي من داخل المملكة وخارجها.
وفي أثناء السباق، تقدَّم سمو محافظ الأحساء المتسابقين ضمن فئة 6 كم، بمشاركة أكثر من 12 الف متسابقٍ وعددٍ من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، في الوقت الذي تضمَّن الماراثون أربع فئات متنوعة، شملت الجنسين، وسط أجواء حماسية حول الطبيعة الجبلية لمتنزه الشعبة المطل على واحة النخيل.
وضم سباق (الحسا تركض 2024 )أكثر من فئة ابتداءً بمسافة 12 كم، وفئة 6 كم ، ووسط أجواء عائلية حرصت الأمهات وأولياء الأمور على تشجيع وتحفيز أبنائهم في سباق فئة الأطفال لمسافة 2 كم ، وفي منظر بهيج، ومشاهد اجتماعية جميلة، ألتفت الأمهات وأولياء الأمور حول نقطة انطلاقة سباق فئة الأطفال، وسط أصوات التشجيع والتحفيز
وخلال حفل التتويج الذي شهده سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء-، أكدت مدير التسويق والشراكة المجتمعية والمشرف العام على اللجنة التنظيمية (للحسا تركض) الأستاذة سارة الموسى، على أن السباق في نسخته السادسة، يهدف إلى تعزيز رياضة الجري ونشر مفهوم الرياضة للجميع، موجهة شكر وامتنان كل المشاركين والمنظمين لسمو محافظ الأحساء لدعمه واهتمامه بهذا الكرنفال الرياضي السنوي
هذا وتضمن حفل التتويج الإعلان عن توقيع عقد الشراكة المجتمعية بين مجموعة الموسى الصحية وجمعية درب لتطوير مسار المشي في جبل الشعبه وقع الاتفاقيه كل من الأستاذة سارة الموسى مديرة التسويق والشراكة المجتمعية لمجموعة الموسى الصحية والأستاذة نادية الجبر المدير التنفيذي لجمعية درب
من جانبه قال المدير التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية الأستاذ مالك الموسى: أطلقنا شعارنا (خطوة تعادل ألف ميل)؛ لدعم مرضى التأهيل، فكل خطوة في رحلة التأهيل تمثِّل أميالًا في طريق شفاء مرضى السكتات الدماغية، والشلل الدماغي، و الإصابات الرياضية، وطيف التوحد، وتأهيل الأطفال، وتبديل المفاصل ، لأن هذه الفئات الغالية علينا جميعًا تستحق كل العناية والاهتمام، و سباق (الحسا تركض) يدعم رحلتهم للاستقلالية والشفاء بإذن الله تعالى.