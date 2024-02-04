سمو محافظ ⁧‫الأحساء‬⁩ يتقدم أكثر من 12 الف متسابق ومتسابقة في سباق "الحسا تركض" 2024 ويتوج الفائزين

من جانبه قال المدير التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية الأستاذ مالك الموسى: أطلقنا شعارنا (خطوة تعادل ألف ميل)؛ لدعم مرضى التأهيل، فكل خطوة في رحلة التأهيل تمثِّل أميالًا في طريق شفاء مرضى السكتات الدماغية، والشلل الدماغي، و الإصابات الرياضية، وطيف التوحد، وتأهيل الأطفال، وتبديل المفاصل ، لأن هذه الفئات الغالية علينا جميعًا تستحق كل العناية والاهتمام، و سباق (الحسا تركض) يدعم رحلتهم للاستقلالية والشفاء بإذن الله تعالى.