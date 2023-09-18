بيان المجلس الوزاري لوزراء خارجية التعاون الخليجي حول التطورات الراهنة مع العراق

ودعا المجلس الوزاري، جمهورية العراق، إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، التي تمّ التصديق عليها من قِبل الجانب العراقي عام 2013م وتمّ إيداعها لدى الأمم المتحدة.