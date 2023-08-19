2490 جولة رقابية تنفذها "التجارة" على المكتبات ومنافذ بيع القرطاسية

وتهدف الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها واستقرار أسعارها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والرقابة على العروض والتخفيضات، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أي مخالفات لأنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.