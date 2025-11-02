مفتي عام المملكة يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز

وهنأ سموه سماحته بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا للبحوث العلمية والإفتاء، سائلًا الله تعالى له مزيدًا من التوفيق.