"آل الشيخ": من الجهاد في سبيل الله بيان باطل الخوارج وكشف عوارهم ودحْض شبههم

وأضاف: الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا ساروا بالوسطية وقاموا بالشريعة، ولزموا العدل والعدالة، ومع ذلك ابتلوا بأهل الغلو والتطرُّف، فقاتلهم الصحابة أشدَّ القتال طاعة لله ولرسوله، مبينًا خطورة الغلاة المجرمين الخوارج كلاب النار، منذ نشأتهم؛ حيث قتلوا عثمان وعليًّا رضي الله عنهما، وقتلوا عددًا من سادات الصحابة، ولا يزالون يخرجون قرنًا بعد قرن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاتُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْر قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ". متفق عليه.