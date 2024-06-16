"النقل": 11 مساراً ترددياً و2400 حافلة لنقل الحجاج من مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق

قال صالح الزويد متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية إن الخطط التنفيذية لقطار المشاعر تمت والحمد لله وفق ما خطط له ولليوم الرابع في نقل حجاج بيت الله الحرام خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية انتقل أكثر من 305 آلاف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة وأكثر من 360 ألف حاج من مزدلفة إلى مشعر منى باستخدام قطار المشاعر.