"النقل": 11 مساراً ترددياً و2400 حافلة لنقل الحجاج من مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق

قال صالح الزويد متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية إن الخطط التنفيذية لقطار المشاعر تمت والحمد لله وفق ما خطط له ولليوم الرابع في نقل حجاج بيت الله الحرام خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية انتقل أكثر من 305 آلاف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة وأكثر من 360 ألف حاج من مزدلفة إلى مشعر منى باستخدام قطار المشاعر.
وأوضح "الزويد " خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم أن الحركة الخامسة بدأت صباحاً وتربط محطات عرفات 3 منى 3 ومنى 1 ومنى 2 وصولاً إلى منشأة الجمرات واستفاد من هذا المرحلة أكثر من 100 ألف وتستمر حتى غروب يوم 13 ذي الحجة.
وقال "الزويد " إن ذلك جاء بالشراكة مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خصصنا 11 مساراً ترددياً لأكثر من 2400 حافلة تنقل حجاجاً من مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق وتم تخصيص 14 موقفاً لخدمات الأجرة العامة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهناك أكثر من 2000 سيارة أجرة مخصصة في مكة تتميز بخاصية التتبع والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
وكشف "الزويد " قائلاً: نستعد الآن في موضوع النقل والخدمات اللوجستية لتطبيق الخطوط التشغيلية لمرحلة المغادرة للحجاج الراغبين بالعودة إلى بلدانهم عبر المطارات أو الراغبين بالذهاب إلى المدينة المنورة عبر الطرق أو حتى قطار الحرمين والذي يستمر العمل بطاقته لتشمل أكثر من 3800 رحلة خلال موسم الحج ونقل أكثر من 1,600,000 مقعد ونتوقع الوصول إلى الذروة التشغيلية في الثالث عشر من ذي الحجة بواقع 126 رحلة في اليوم الواحد.
وأكد أنه في القطاع الجوي نبدأ تطبيق المرحلة الثانية عبر المطارات هذا العام عبر 6 مطارات مخصصة داخلية ودولية بعد نجاح الخطة ونتوسع في مبادرة حاج بلا حقيبة وتوفر خدمات استلام خدمات العفش مسبقاً ليتفرغ لعبادته وتجنب حمل عفشه إلى المطار دون أي تأخير إذ قدمت هذه المبادرة العام الماضي أكثر من 700 ألف حاج.