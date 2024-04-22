بينهم سعوديون.. خبراء "التجمع الأشهر على الإطلاق" يثرون الطاقة العالمية طوال 100 عام

وتستضيف السعودية ممثلة في وزارة الطاقة، النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر لعام 2026، وذلك في مدينة الرياض، وحظيت الرياض بهذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذي يزيد عددهم عن 70 عضواً يمثلون أكثر من 3 آلاف منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.