الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تبرز مشاريعها في إنجاح حج 1446 والتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة

كما أطلقت الهيئة "المركز العام للنقل" كمركز موحد لحركة النقل، كما تولّت قيادة خطة النقل العام لكافة مراحل الحج بما فيها التروية، والتصعيد، والنفرة، بمشاركة الجهات المختصة من الأمن العام، حيث تم تخصيص مسارات ترددية للحافلات أسهمت في تقليص زمن الرحلة إلى 20 دقيقة. وفي المشاعر المقدسة، عملت الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة وكذلك شركة كدانة للتنمية والتطوير على ارتفاع السعة السريرية في المشاعر بأكثر من 60%، وتم افتتاح مستشفى طوارئ وتجهيز 71 نقطة تدخل سريع للهلال الأحمر، كما تم تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع من المسارات بأرضيات مطاطية، وزراعة 23 ألف شجرة في مشعر منى.