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وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع الإقليمية والدولية وتطوير التعاون

استعرضا العلاقات التاريخية بين الجانبين وسبل تعزيزها
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه شارل ميشيل
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه شارل ميشيل
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش زيارته للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

عقب ذلك، أقام رئيس المجلس الأوروبي مأدبة عشاء تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
الاتحاد الأوروبي
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شارل ميشيل
بروكسل

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