مكة المكرمة.. حملات ميدانية مكثفة على الأسواق التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة

تنفذ الفرق الميدانية لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على المحلات الغذائية والمطاعم والأسواق التجارية بالمنطقة المركزية، ضمن خطتها لتكثيف الجهود خلال موسم شهر رمضان المبارك، وللقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل ضررًا على صحة البيئة، وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام الموجودين بأعداد كبيرة خلال هذه الأيام.
وأوضحت الأمانة أن البلديات الفرعية بالأمانة تكثف حملاتها الميدانية على الأسواق التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة وكل المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والوقوف على مدى تجهيزاتها والتأكد من التزامها والتزام العاملين بها بجميع الاشتراطات، خاصة بالمنطقة المركزية. كما نفذت الفرق الرقابية جولات متعددة على مواقع البيع المتنقل والباعة الجائلين المخالفين، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية للقضاء على هذه الظواهر التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين وتشويهًا للمظهر العام.
وأكدت الأمانة أن كل البلديات الفرعية تبذل جهودًا كبيرة ومميزة من أجل الحفاظ على أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، وضمان سلامة ونظامية تقديم المواد الغذائية بطرق صحية آمنة، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة ومتواصلة للقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشكل خطرًا على الصحة الغذائية والمظهر العام، مُحذرةً في الوقت نفسه عموم المواطنين والمقيمين والزوار الكرام، من التعامل مع الباعة المخالفين، وضرورة عدم الشراء منهم؛ لافتقار معروضاتهم لمعايير الصحة العامة، مؤكدةً على الجميع عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص على الرقم "940"؛ ليتم التعامل معها مباشرة من قبل مراقبي البلديات.