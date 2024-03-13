مكة المكرمة.. حملات ميدانية مكثفة على الأسواق التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة

وأكدت الأمانة أن كل البلديات الفرعية تبذل جهودًا كبيرة ومميزة من أجل الحفاظ على أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، وضمان سلامة ونظامية تقديم المواد الغذائية بطرق صحية آمنة، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة ومتواصلة للقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشكل خطرًا على الصحة الغذائية والمظهر العام، مُحذرةً في الوقت نفسه عموم المواطنين والمقيمين والزوار الكرام، من التعامل مع الباعة المخالفين، وضرورة عدم الشراء منهم؛ لافتقار معروضاتهم لمعايير الصحة العامة، مؤكدةً على الجميع عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص على الرقم "940"؛ ليتم التعامل معها مباشرة من قبل مراقبي البلديات.