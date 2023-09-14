نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يغادر إلى كوبا للمشاركة في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"

وتناقش قمة مجموعة "الـ77+ الصين"، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث ممثلو الدول المشاركة في القمة الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك بناء شراكات ذات منفعة متبادلة، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.