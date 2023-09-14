نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يغادر إلى كوبا للمشاركة في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يغادر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، والتي ستنعقد يومي 15 - 16 سبتمبر 2023.
وتناقش قمة مجموعة "الـ77+ الصين"، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث ممثلو الدول المشاركة في القمة الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك بناء شراكات ذات منفعة متبادلة، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.
وسيعقد وزير الخارجية على هامش القمة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في قمة مجموعة "الـ77+ الصين".