30 ألف محل تجاري ذات أنشطة مختلفة في مكة والمشاعر المقدسة

بلغ عدد المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالي (30.000) محل، منها (12650) منشأة صحية وحوالي (16900) منشأة تجارية، تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، إضافة إلى عدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.