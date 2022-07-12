30 ألف محل تجاري ذات أنشطة مختلفة في مكة والمشاعر المقدسة

بلغ عدد المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة حوالي (30.000) محل، منها (12650) منشأة صحية وحوالي (16900) منشأة تجارية، تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، إضافة إلى عدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وهيأت الأمانة عددًا من الفرق واللجان المتخصصة للقيام بمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة.
وتم تجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية إضافة إلى المختبر المركزي للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع وإجراء التحاليل المخبرية (كيميائي - ميكروبولجي) لجميع عينات المواد الغذائية أولاً بأول ومصادرة المواد التالفة.
وتم وضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محلات بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة.