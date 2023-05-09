إفساد العلاقة الزوجية مرفوض.. محام يكشف تفاصيل بلاغه ضدّ مشهورة "تيك توك"

كشف المحامي والمستشار القانوني بندر المغامس؛ حقيقة التوجّه لرفع دعوى قضائية ضد مشهورة "تيك توك" بعد ظهورها في احدى القنوات بتهمة تحريض وإفساد العلاقات الزوجية، موضحاً أن رفع القضية لا يمكن نظاماً لعدم وجود الصفة؛ كون الصفة تنعقد للجهات المختصّة نظاماً للحق العام، مشيراً إلى أنه تقدّم ببلاغٍ للجهة المعنية بعد رصد وتكييف المخالفات.
تفصيلاً، قال "المغامس"؛ لـ"سبق"، إن "رفع القضية لا يمكن نظاماً لعدم وجود الصفة؛ كون الصفة تنعقد للجهات المختصة نظاماً للحق العام، وعليه استعملت حقي النظامي بتكييف المخالفات الصادرة بحساب "تيك توك" ومخالفتها نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وبقية الأنظمة الأخرى، وبعد تكييف المخالفات تم إرسالها كبلاغ وينعقد حينها صاحب الصفة للجهات المختصة".
وبيّن: "كما تمّ العمل على إرسال محتوى القناة إلى وزارة الاعلام واشرت لعدة نقاط مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بحق المذكورة".
وكان المحامي قد قال عبر تدوينة له من خلال "تويتر": "سكتنا سابقاً في الفيديوهات بتيك توك لكن يوصل الأمر الخروج بالعلن عبر شاشات التلفزيون والتحريض بشكل مباشر وإفساد العلاقات الزوجية، أمر مرفوض"، منوّهاً إلى أنه تم رفع عدة مخالفات صادرة بحساب من وصفها بالمخببة بالتيك توك وتمّ قبولها.
يُشار إلى أن فتاة مشهورة على برنامج تيك توك أثارت الجدل وموجة من الاستياء خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في إحدى القنوات، وهي تتحدث عن العلاقات الزوجية، وأحقية المرأة في الخروج من المنزل في أيّ وقت تشاء، وأن ذلك ليست له علاقة بالقوامة.