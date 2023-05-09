إفساد العلاقة الزوجية مرفوض.. محام يكشف تفاصيل بلاغه ضدّ مشهورة "تيك توك"

يُشار إلى أن فتاة مشهورة على برنامج تيك توك أثارت الجدل وموجة من الاستياء خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في إحدى القنوات، وهي تتحدث عن العلاقات الزوجية، وأحقية المرأة في الخروج من المنزل في أيّ وقت تشاء، وأن ذلك ليست له علاقة بالقوامة.