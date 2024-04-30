"منتدى المياه".. "التحلية" تستعرض أحدث براءة اختراع ابتكرتها لإنتاج الطاقة النظيفة

وتأتي مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المنتدى السعودي للمياه 2024م بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج وصل إلى 11،5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، عبر شبكات مكونة من 33 منظومة إنتاج و139 محطة تنقية، وتملك التحلية رقماً قياسياً عالمياً كأقل منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع 2،27 كيلو واط/ساعة بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض 20 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية حتى عام ٢٠٢٣ وتستهدف الوصول إلى خفض 37 مليون طن متري عام 2025.