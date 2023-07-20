"المفرج": الإعلان العقاري عبر وسائل التواصل يستلزم "رخصة موثوق ورخصة فال"

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أول من أمس.