"المفرج": الإعلان العقاري عبر وسائل التواصل يستلزم "رخصة موثوق ورخصة فال"

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن الإعلان عن العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم رخصة موثوق إلى جانب رخصة فال، بينما الإعلان خارج وسائل التواصل المحددة من قِبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يتطلب رخصة فال.
جاء ذلك من خلال تصريحات أدلى بها "المفرج" عبر مساحة في تويتر، وأعقبتها مقابلة عبر العربية.
وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أول من أمس.